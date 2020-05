24H Virtuelles : quatre pilotes chez United Autosports

Avant de participer aux 24 Heures du Mans en septembre prochain avec deux ORECA 07, le team anglo-américain alignera une LMP2 aux 24 Heures du Mans Virtuelles.

L’équipe dirigée par Zak Brown et Richard Dean a fait le choix de ne pas faire rouler de gamer dans son quatuor mais bien de prendre des pilotes de son équipe réelle.

Filipe Albuquerque, Job van Uitert, Alex Brundle et Tom Gamble se partageront l’ORECA 07 virtuelle à la mi-juin. Les trois premiers cités roulent déjà en ELMS chez United Autosports et Gamble est inscrit en LMP3. A noter que United Autosports avait déposé deux dossiers pour la course virtuelle.