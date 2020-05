Trente-sept des cinquante équipages des 24 Heures du Mans Virtuelles sont connus. Les annonces vont bon train et on fera des mises à jour dans cet article à chaque annonce. Corvette Racing est la dernière équipe à dévoiler les équipages de ses deux Corvette C7.R. Tommy Milner, Jan Magnussen, Dennis Lind et Alen Terzic se partageront le volant d’une Corvette, l’autre étant confiée à Nick Catsburg, Jordan Taylor, Alex Voss et Laurin Heinrich.

La liste des engagés est ici