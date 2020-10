24H Spa, Superpole : Raffaele Marciello et Mercedes en pole position !

Mercedes et Audi partiront de la première ligne de la grille de départ demain à 15 h 30 pour cette édition 2020 des 24 Heures de Spa. Alors que la nuit commençait à peine à s’installer sur le toboggan des Ardennes et sur une piste humide, Raffaele Marciello sur sa Mercedes-AMG GT3 #88 de Mercedes-AMG Team AKKA ASP (également pilotée par Timur Boguslavskiy et Felipe Fraga) a mis tout le monde d’accord dans cet exercice de la Superpole. Avec un temps de 2:32.166, il devance de 0.220 seconde l’Audi R8 LMS GT3 #31, qui avait été la plus rapide des qualifications hier, pilotée par Kelvin van der Linde. Il s’agit de la première pole aux 24 Heures de Spa pour l’équipe française de Jérôme Policand.

Sur la 2e ligne, on trouvera le même mélange, Mercedes / Audi, avec la Mercedes-AMG GT3 #4 de Mercedes AMG Team HRT pilotée par Maro Engel, le poleman 2019, et l’Audi R8 LMS GT3 #66 d’Audi Sport Team Attempto Racing de Frederic Vervisch. Une autre Audi, soit trois dans le top 5, suit, la #25 de Sainteloc Racing (Christopher Haase).

Déception, par contre, chez Porsche avec la meilleure 911 GT3 R classée 6e alors que sept exemplaires étaient au départ de cette Superpole. Il s’agit de Thomas Preining sur la #40 de GPX Racing. A noter la dernière place de Laurens Vanthoor sur la #98 de ROWE Racing. Peut être que la gestion des pneus pluie a été plus compliquée chez Porsche.

Le top 10 est complété par Alessandro Pier Guidi (Ferrari 488 GT3 #51 AF Corse), Andrea Caldarelli (Lamborghini Huracan #63 de Orange 1 FFF Racing Team), Albert Costa sur une autre Lamborghini, la #163 d’Emil Frey Racing, et la Porsche 911 GT3 R #47 de KCMG emmenée par Kevin Estre. Sept voitures se trouvent en moins d’une seconde à l’issue de la Superpole.

En Silver, Benjamin Hites, seul membre de la catégorie admis en Superpole, offre une deuxième pole plus “symbolique” à AKKA-ASP avec la Mercedes-AMG GT3 #89.

Les chronos sont ICI…

Maintenant place à la course dont le départ, on vous le rappelle, sera donné à 15 h 30. A suivre en live streaming, en Français, et en intégralité !