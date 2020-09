24H Spa : HubAuto Racing confirme son équipage

Après les 24 Heures du Mans, HubAuto Racing sera au départ des Total 24 Heures de Spa avec sa Ferrari 488 GT3 EVO. Le team taiwanais était déjà de la partie l’année passée dans les Ardennes belges. La Ferrari est celle qui a pris part à l’Asian Le Mans Series l’hiver dernier.

Marcos Gomes, Tom Blomqvist et Kamui Kobayashi se partageront le volant de la Ferrari. La nouveauté est la présence de Kobayashi dans l’équipage.

“HubAuto est ravi que Kamui rejoigne Tom et Marcos pour les Total 24 Hours of Spa”, a déclaré Morris Chen, patron de l’équipe. “Kamui apporte une riche expérience des courses d’endurance. Avec Tom et Marcos, nous avons une très bonne gamme de pilotes. Nous avons toujours été impressionnés par Tom et savions que le signer pour les deux courses de 24 heures serait la bonne chose pour l’équipe. Marcos montre toujours son sang-froid et son endurance sous la pression dans les épreuves d’endurance et nous sommes sûrs qu’il fera du bon travail pour nous aux Total 24 Heures de Spa.”