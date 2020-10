24H Spa, H+4 : Lamborghini prend les commandes de la course

Le point au classement :

La Lamborghini Huracan GT3 #63 Orange 1 FFF Racing Team (Marco Mapeli) a soufflé le leadership à la Mercedes-AMG GT3 #88 de Mercedes-AMG Team AKKA ASP (Felipe Fraga). Les deux hommes ne sont séparés que par quatre secondes. Juste derrière eux, à moins d’une seconde de la Mercedes, se trouve la Porsche 911 GT3-R #47 de KCMG (Michael Christensen).

Le top 5 est complété par l’Audi R8 LMS #31 d’Audi Sport Team WRT (Dries Vanthoor) et la Ferrari 488 GT3 51 d’AF Corse (James Calado). Ces cinq protagonistes se tiennent en 10 secondes !

L’Audi R8 LMS GT3 #66 Audi Sport Team Attempto Racing, la Porsche 911 GT3-R #12 de GPX Racing, la Mercedes-AMG GT3 #4 Mercedes-AMG Team HRT, la Ferrari 488 GT3 #72 de SMP Racing et la Porsche 911 GT3-R de Frikadelli #22 sont dans les 10 premiers. Quinze voitures sont dans le même tour.

Au niveau des gros faits de course (voir ci-dessous), on a perdu l’Audi R8 LMS #32 WRT (abandon) et la BMW M6 GT3 #34 (gros retard) qui se sont accrochées. A noter que l’Acura NSX est remontée 14e et la plus en vue des Bentley est 15e (#3).

Pro Am : la Lamborghini Huracan GT3 #77 de Barwell Motorsport mène la catégorie devant la Ferrari 488 GT3 #93 de SKY – Tempesta Racing et l’Aston Martin Vantage AMR GT3 #188 de Garage 59.

Silver : la Lamborghini Huracan EVO #78 de Barwell Motorsport (Patrick Kujala) est aussi en tête de la classe et précède la Mercedes-AMG GT3 #5 de HRT et la Bentley Continental GT3 #11 de Parker Racing.

Am : la Porsche 911 GT3-R #918 de Herberth Motorsport est leader.

Les faits de course

18 h 17 : la piste est déclarée humide

18 h 22 : drive through pour la Lexus #15 qui a dépassé trop souvent les limites de la piste

18 h 28 : drive through pour l’Audi R8 LMS GT3 #33

18 h 31 : sortie de piste du côté de Stavelot de la Mercedes-AMG GT3 #111 de JP Motorsport pilotée par Jens Liebhauser. Elle repart

18 h 46 : l’Audi R8 LMS GT3 #55 d’Attempto Racing, la première auto victime d’une crevaison après 5 minutes de course, se retire officiellement de la course

18 h 54 : tête à queue et contact avec les pneus pour la Porsche 911 GT3 R #991 de Herbert Motorsport qui évolue en Pro Am.

18 h 55 : drive through pour la Bentley Continental GT3 #9 de K-Pax Racing (non respect des limites de la piste).

19 h 02: full course yellow puis safety car. L’Audi R8 LMS GT3 #32 Belgian Audi Club Team WRT est entrée en contact avec la BMW M6 GT3 #34 Walkenhorst Motorsport (Nicky Catsburg), la roue arrière droite est très abimée. Elle était pilotée par Charles Weerts. Il fait équipe avec Frank Stippler et Edoardo Mortara.

19 h 05 : la BMW #34 impliquée dans le contact avec l’Audi #32 est rentrée dans son stand.

19 h 20 : drapeau vert

19 h 40 : contact entre la Ferrari 488 GT3 #27 d’Hub Auto et la Porsche 911 GT3-R #22 de Frikadelli Racing Team

19 h 53 : drive through pour la Porsche 911 GT3-R #54 de Dinamic Motorsport pour non respect des limites de la piste

19 h 59 : drive through pour la BWM M6 GT3 #34 rendue responsable de l’accrochage avec l’Audi R8 LMS #32. La BMW est de retour en piste, mais a perdu 12 tours. Plus de chance de victoire pour les lauréats des 8 Heures d’Indianapolis.

L’Audi #32 n’est jamais rentrée à son stand, son abandon est officialisé.

