24H Spa : dix Mercedes-AMG GT3 au départ

Dix Mercedes-AMG GT3 seront au départ des Total 24 Heures de Spa (22/25 octobre). Après trois podiums ces quatre dernières années, la marque allemande espère bien reconquérir le trophée sept ans après le dernier succès du temps de la SLS AMG GT3.

Deux des dix Mercedes-AMG GT3 recevront un soutien plus appuyé du constructeur sous l’entité Mercedes-AMG Team. Cela concerne la #4 de Haupt Racing Team de Vincent Abril, Maro Engel et Luca Stolz, mais aussi la #88 de AKKA-ASP Team avec Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy et Felipe Fraga. La Mercedes #4 recevra pour l’occasion une livrée spécifique rappelant le 10e anniversaire du département compétition-client de Mercedes. Le meilleur résultat d’une AMG GT3 aux Total 24 Heures de Spa reste une 2e place en 2016 grâce à AKKA-ASP Team.

Haupt Racing Team alignera une Mercedes en Silver pour Sergey Afanasiev, Michele Beretta, Hubert Haupt et Gabriele Piana. HTP Winward Motorsport fait son retour dans le championnat avec une Mercedes en Silver pour Indy Dontje, Philip Ellis et Russel Ward. AKKA-ASP Team aura également une auto en Silver, la #89 de Lucas Légret, Alex Fontana et Benjamin Hites. Madpanda Motorsport aura un équipage à trois en Silver avec Ezequiel Perez Companc, Max Hofer et Patrick Assenheimer.

Trois Mercedes-AMG GT3 en découdront en Pro-Am. SPS automotive-performance fera rouler Dominik Baumann, Colin Braun, George Kurtz et Valentin Pierburg. Les Britanniques de RAM Racing, qui ont souffert d’une sortie de piste lors des essais officiels, feront confiance à Martin Konrad, Tom Onslow-Cole et Remon Vos. AKKA-ASP Team aura de sérieux atouts avec la #87 de Jean-Luc Beaubelique, Fabien Barthez, Thomas Drouet et Jim Pla. Les Polonais de JP Motorsport feront quant à eux leurs débuts en Belgique avec Patryk Krupinski, Christian Klien, Mathias Lauda et Jens Liebhauser. 10Q Racing Team, qui devait faire rouler une auto, n’est pas présent.