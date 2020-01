24H Daytona, H+10 : Nunez et Mazda aux commandes

Il reste 14 heures de course à Daytona où bien entendu rien n’est joué pour la victoire. Depuis la mi-course, on note peu d’incidents. La Mazda RT24-P/Mazda Team Joest de Tristan Nunez occupe le leadership (348 tours couverts) avec moins de 6.3s d’avance sur la Cadillac DPi-V.R/Wayne Taylor Racing de Ryan Briscoe. On ne compte que neuf tours de neutralisation depuis le départ.

Pipo Derani est toujours au contact de la tête avec 26s à remonter pour le pilote de la Cadillac/Whelen Engineering Racing. La seconde Mazda, pilotée actuellement par Jonathan Bomarito, pointe au 4e rang devant la Cadillac de Loïc Duval et l’Acura de Dane Cameron. On compte six autos dans le même tour.

DragonSpeed et PR1/Mathiasen Motorsports font la course en tête en LMP2 avec pour le moment l’avantage pour Colin Braun au volant de l’ORECA 07/DragonSpeed. Gabriel Aubry n’est pas loin à 0.882s. L’ORECA 07/Era Motorsport est remontée au 3e rang, mais à 6 tours de la tête. Performance Tech Motorsports a connu quelques souffrances avec Cameron Cassels qui est parti dans la pile de pneus, mais l’équipage reste en course.

BMW Team RLL continue de faire la course en tête en GTLM avec John Edwards au volant de la M8 GTLM. Les deux Porsche 911 RSR sont en embuscade, Jaminet à 3.4s, Tandy à 3.7s. Corvette Racing a perdu du temps avec la #4 de Marcel Fässler, en proie à un problème de fuite d’huile.

La Porsche 911 GT3-R/Pfaff Motorsports de Zacharie Robichon mène la catégorie GTD avec 2.9s d’avance sur la Lamborghini Huracan GT3/Paul Miller Racing de Madison Snow. Troisième place pour l’Audi R8 LMS/WRT Speedstar Audi Sport de Daniel Morad. On compte deux abandons en GTD et les deux concernent Aston Martin.

Le classement à H+10 est ici