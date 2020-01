24H Daytona, H+1 : Mazda en tête après 60 minutes de course

Comme convenu, le départ de cette 58e édition des 24 Heures de Daytona a été donné à 19 h 40. Aucun incident n’est à signaler dans ces premières 60 minutes. La Mazda RT24-P #77 d’Oliver Jarvis mène la course avec trois secondes d’avance sur Felipe Nasr (Cadillac DPi V.R #31 de Whelen Engineering Racing) et l’Acura ARX-05 #6 de Juan Pablo Montoya. Le top 5 est complété par la seconde Mazda, la #55, et l’autre Acura, la #7

Ben Keating a été époustouflant au volant de son ORECA 07 #52 de PR1 Mathiasen Motorsports. Après une heure, il a creusé un écart, en LMP2, de 38 secondes sur l’ORECA 07 #81 de DragonSpeed.

Du côté des GTLM, les deux Porsche 911 RSR sont toujours en tête après être parties de la première ligne. La #911 de Nick Tandy et la #912 de Laurens Vanthoor devancent la BMW M8 GTE #25 de Philip Eng.

Zacharie Robichon est le leader de la catégorie GTD sur sa Porsche 911 GT3-R #9 de Pfaff Motorsports. Il précède l’Acura NSX GT3 #57 de Heinricher Racing w/MSR Curb-Agajanian avec Trent Hindman au volant et la Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa (Cooper McNeil).