24H Daytona : Austin Dillon et Salih Yoluc chez RWR Eurasia

Le plateau LMP2 des prochaines 24 Heures de Daytona comptera une Ligier JS P217 avec celle de RWR Eurasia engagée conjointement par Rick Ware Racing et Eurasia Motorsport. Le team a finalisé trois de ses quatre pilotes pour la classique floridienne.

Cody Ware sera bien entendu de la partie dans le baquet de la Ligier. Austin Dillon, vainqueur de Daytona 500 en NASCAR en 2018 pour le compte de Richard Childress Racing, fera ses débuts en LMP2. Le troisième homme sera Salih Yoluc. Le Turc a roulé dans la Ligier en Asian Le Mans Series. Il viendra préparer la saison 2021 où il est annoncé sur une ORECA 07 en European Le Mans Series. Le dernier baquet sera annoncé sous peu. RWR Eurasia sera en piste au Roar Before the Rolex 24 une semaine avant la course.