ActualitésLe Mans 24 H 2015 : fatiguées, abîmées, écorchées, sales (part 2)… Par David BRISTOL - 7 mai 2020 - 16h06 Partager sur Facebook Tweeter sur Twitter #12 REBELLION RACING (CHE) REBELLION R-ONE AER LMP1 NICOLAS PROST (FRA) NICK HEIDFELD (DEU) MATHIAS BECHE (CHE) #91 PORSCHE TEAM MANTHEY (DEU) PORSCHE 911 RSR GTE PRO RICHARD LIETZ (AUT) MICHAEL CHRISTENSEN (DNK) JORG BERGMEISTER (DEU) #83 AF CORSE (ITA) FERRARI F458 ITALIA GTE AM FRANÇOIS PERRODO (FRA) EMMANUEL COLLARD (FRA) RUI AGUAS (PRT) #71 AF CORSE (ITA) FERRARI F458 ITALIA GTE PRO DAVIDE RIGON (ITA) JAMES CALADO (GBR) OLIVIER BERETTA (MCO) #17 PORSCHE TEAM (DEU) PORSCHE 919 LMP1 HYBRID TIMO BERNHARD (DEU) MARK WEBBER (AUS) BRENDON HARTLEY (NZL) #62 SCUDERIA CORSA (USA) FERRARI 458 TALIA GTE AM WILLIAM SWEEDLER (USA) TOWNSEND BELL (USA) JEFFREY SEGAL (USA) #31 EXTREME SPEED MOTORSPORTS (USA) HPD ARX 03B HPD LMP2 ED BROWN (USA) JOHANNES VAN OVERBEEK (USA) JONATHON FOGARTY (USA) #9 AUDI SPORT TEAM JOEST (DEU) AUDI R18 E-TRON QUATTRO LMP1 HYBRID FILIPE ALBUQUERQUE (PRT) MARCO BONANOMI (ITA) RENE RAST (DEU) #66 JMW MOTORSPORT (GBR) FERRARI 458 ITALIA GTE AM ABDULAZIZ TURKI ALFAISAL (SAU) JAKUB GIERMAZIAK (POL) MICHAEL AVENATTI (USA) #68 TEAM AAI (TWN) PORSCHE 911 RSR GTE AM JUN-SAN CHEN (TWN) GILLES VANNELET (FRA) MIKE PARISY (FRA) #72 SMP RACING (RUS) FERRARI F458 ITALIA GTE AM VICTOR SHAYTAR (RUS) ANDREA BERTOLINI (ITA) ALEKSEY BASOV (RUS) #67 TEAM AAI (TWN) PORSCHE 911 GT3 RSR (997) GTE AM HAN-CHEN CHEN (TWN) ALEX KAPADIA (GBR) XAVIER MAASEN (NLD) #77 DEMPSEY-PROTON RACING (DEU) PORSCHE 911 RSR GTE AM PATRICK DEMPSEY (USA) PATRICK LONG (USA) MARCO SEEFRIED (DEU) #83 AF CORSE (ITA) FERRARI F458 ITALIA GTE AM FRANÇOIS PERRODO (FRA) EMMANUEL COLLARD (FRA) RUI AGUAS (PRT) #19 PORSCHE TEAM (DEU) PORSCHE 919 LMP1 HYBRID NICO HULKENBERG (DEU) EARL BAMBER (NZL) NICK TANDY (GBR) #23 NISSAN MOTORSPORTS (JPN) NISSAN GT-R LM NISMO LMP1 HYBRID OLIVIER PLA (FRA) JANN MARDENBOROUGH (GBR) MAX CHILTON (GBR) AMBIANCE ASTON MARTIN RACING (GBR) #53 RILEY MOTORSPORTS-TI AUTO (USA) SRT VIPER GTS-R GTE AM JEROEN BLEEKEMOLEN (NLD) BEN KEATING (USA) MARC MILLER (USA) #88 ABU DHABI PROTON RACING (DEU) PORSCHE 911 RSR GTE AM CHRISTIAN RIED (DEU) KHALED AL QUBAISI (ARE) KLAUS BACHLER (AUT) #50 LARBRE COMPETITION (FRA) CHEVROLET CORVETTE C7 GTE AM GIANLUCA RODA (ITA) PAOLO RUBERTI (ITA) KRISTIAN POULSEN (DNK) #42 STRAKKA RACING (GBR) STRAKKA DOME S103 NISSAN LMP2 NICK LEVENTIS (GBR) DANNY WATTS (GBR) JONNY KANE (GBR)