24 H 2015 : fatiguées, abîmées, écorchées, sales (part 2)…

Par
David BRISTOL
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#12 REBELLION RACING (CHE) REBELLION R-ONE AER LMP1 NICOLAS PROST (FRA) NICK HEIDFELD (DEU) MATHIAS BECHE (CHE)
#91 PORSCHE TEAM MANTHEY (DEU) PORSCHE 911 RSR GTE PRO RICHARD LIETZ (AUT) MICHAEL CHRISTENSEN (DNK) JORG BERGMEISTER (DEU)
#83 AF CORSE (ITA) FERRARI F458 ITALIA GTE AM FRANÇOIS PERRODO (FRA) EMMANUEL COLLARD (FRA) RUI AGUAS (PRT)
#71 AF CORSE (ITA) FERRARI F458 ITALIA GTE PRO DAVIDE RIGON (ITA) JAMES CALADO (GBR) OLIVIER BERETTA (MCO)
#17 PORSCHE TEAM (DEU) PORSCHE 919 LMP1 HYBRID TIMO BERNHARD (DEU) MARK WEBBER (AUS) BRENDON HARTLEY (NZL)
#62 SCUDERIA CORSA (USA) FERRARI 458 TALIA GTE AM WILLIAM SWEEDLER (USA) TOWNSEND BELL (USA) JEFFREY SEGAL (USA)
#31 EXTREME SPEED MOTORSPORTS (USA) HPD ARX 03B HPD LMP2 ED BROWN (USA) JOHANNES VAN OVERBEEK (USA) JONATHON FOGARTY (USA)
#9 AUDI SPORT TEAM JOEST (DEU) AUDI R18 E-TRON QUATTRO LMP1 HYBRID FILIPE ALBUQUERQUE (PRT) MARCO BONANOMI (ITA) RENE RAST (DEU)
#66 JMW MOTORSPORT (GBR) FERRARI 458 ITALIA GTE AM ABDULAZIZ TURKI ALFAISAL (SAU) JAKUB GIERMAZIAK (POL) MICHAEL AVENATTI (USA)
#68 TEAM AAI (TWN) PORSCHE 911 RSR GTE AM JUN-SAN CHEN (TWN) GILLES VANNELET (FRA) MIKE PARISY (FRA)
#72 SMP RACING (RUS) FERRARI F458 ITALIA GTE AM VICTOR SHAYTAR (RUS) ANDREA BERTOLINI (ITA) ALEKSEY BASOV (RUS)
#67 TEAM AAI (TWN) PORSCHE 911 GT3 RSR (997) GTE AM HAN-CHEN CHEN (TWN) ALEX KAPADIA (GBR) XAVIER MAASEN (NLD)
#77 DEMPSEY-PROTON RACING (DEU) PORSCHE 911 RSR GTE AM PATRICK DEMPSEY (USA) PATRICK LONG (USA) MARCO SEEFRIED (DEU)
#83 AF CORSE (ITA) FERRARI F458 ITALIA GTE AM FRANÇOIS PERRODO (FRA) EMMANUEL COLLARD (FRA) RUI AGUAS (PRT)
#19 PORSCHE TEAM (DEU) PORSCHE 919 LMP1 HYBRID NICO HULKENBERG (DEU) EARL BAMBER (NZL) NICK TANDY (GBR)
#23 NISSAN MOTORSPORTS (JPN) NISSAN GT-R LM NISMO LMP1 HYBRID OLIVIER PLA (FRA) JANN MARDENBOROUGH (GBR) MAX CHILTON (GBR)
AMBIANCE ASTON MARTIN RACING (GBR)
#53 RILEY MOTORSPORTS-TI AUTO (USA) SRT VIPER GTS-R GTE AM JEROEN BLEEKEMOLEN (NLD) BEN KEATING (USA) MARC MILLER (USA)
#88 ABU DHABI PROTON RACING (DEU) PORSCHE 911 RSR GTE AM CHRISTIAN RIED (DEU) KHALED AL QUBAISI (ARE) KLAUS BACHLER (AUT)
#50 LARBRE COMPETITION (FRA) CHEVROLET CORVETTE C7 GTE AM GIANLUCA RODA (ITA) PAOLO RUBERTI (ITA) KRISTIAN POULSEN (DNK)
#42 STRAKKA RACING (GBR) STRAKKA DOME S103 NISSAN LMP2 NICK LEVENTIS (GBR) DANNY WATTS (GBR) JONNY KANE (GBR)