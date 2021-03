12H Sebring, H+10 : la Cadillac Chip Ganassi reprend la tête

Alors qu’il reste deux heures de course, rien n’est absolument joué aux 12 Heures de Sebring et ce dans toutes les catégories. La Cadillac #01 Chip Ganassi Racing de Scott Dixon a repris les commandes de la course. Les Acura #60 de Meyer Shank Racing (Olivier Pla) et #10 de Wayne Taylor Racing (Felipe Albuquerque) sont sur le podium provisoire. La Mazda DPi #55 d’Oliver Jarvis est 4e devant la Cadillac #48 d’Ally Cadillac Racing de Simon Pagenaud.

PR1 Mathiasen Motorsports (#52) mène toujours la catégorie LMP2 devant Era Motorsport (#18) et United Autosports (#22).

Les deux Ligier JS P320 de Riley Motorsports (#91 et #74) sont en tête des LMP3 devant la Duqueine D08 #7 de Forty7 Motorsports.

En GTLM, les BMW M8 GTE #25 et #24 mène la danse devant la Porsche 911 RSR #79 et la Corvette #4.

La Porsche #9 de Pffaf Motorsports (Zach Robichon) occupe toujours le leadership de la catégorie GTD, 17 secondes devant l’Aston Martin #23 et la Lamborghini #44 de Magnus Racing.

Le classement est ICI

Les principaux faits de course :

Alors que la Mazda #55, l’Acura #10 et la Cadillac #01 sont roues dans roues, Felipe Albuquerque accroche la Lexus #14 qui se trouve au milieu de ce paquet. L’Acura arrive à rentrer au stand ce qui n’est pas le cas de la pauvre GTD arrêtée en bord de piste. Elle était 3e des GTD. La #10 écope d’un drive through.

Grosse sortie de piste de Timothé Buret sur l’ORECA #8 de Tower Motorsport au niveau du Turn 1. Il a pris un “coup de raquette”, la voiture est très abimée, il a même fait un tonneau. La vidéo est ICI.

La Porsche 911 GT3 R #16 de Wright Motorsport a reçu un drive through pour avoir eu trop de membres du team sur le mur au moment du ravitaillement.

Abandon de la Lamborghini #1 de Paul Miller Racing