12H Sebring : Corvette et BMW d’écharpent en GTLM, Porsche en profite

Comme en novembre dernier lors de l’édition précédente, Porsche a marqué de son emprunte les 12 Heures de Sebring dans les deux catégories GT. WeatherTech Racing a offert au constructeur allemand une quatrième victoire consécutive en GTLM et Pfaff Motorsports a raflé la mise en GTD.

BMW et Corvette s’accrochent, Porsche en profite en GTLM…

Corvette Racing a passé une bonne partie des 12 Heures de Sebring en tête de la catégorie GTLM avec tout de même les deux BMW M8/BMW Team RLL au contact. Les deux marques ont connu des déboires en Floride, ce qui a permis à la Porsche 911 RSR/Weather Tech Racing de Mathieu Jaminet, Matt Campbell et Cooper MacNeil de sortir du bois en fin de course.

Contrairement à Daytona où la #79 était hors du coup pour la victoire avant même le départ, Sebring a eu une toute autre saveur pour l’équipe soutenue par Proton Competition, l’équipe de Christian Ried. Sans un contact en fin de course entre la BMW de Connor De Phillippi et la Corvette d’Antonio Garcia, le trio de la Porsche s’acheminait vers la 3e place.

“C’est un succès fantastique chez nous à Sebring”, a déclaré Steffen Höllwarth, responsable des opérations GTLM. “C’est la quatrième victoire de classe consécutive pour notre Porsche 911 RSR. Et c’était très spécial car c’était la dernière fois que la catégorie GTLM courrait à Sebring.” La catégorie GTLM sera remplacée par du GTD Pro dès 2022, donc avec des GT3.

“Incroyable! Ce n’était que notre deuxième course dans la série IMSA”, se réjouit Christian Ried, patron de Proton Competition, la structure qui entretient la 911 RSR pour WeatherTech Racing. “Notre équipage et les trois pilotes ont fait un travail parfait. Nous avons gardé notre sang-froid pendant que les équipes officielles se battaient au-delà de la limite. Nous avons eu beaucoup de chance de rouler pour la troisième place, mais nous méritions quand même cette victoire.”

La Porsche des vainqueurs est restée au contact des leaders durant toute la course, ce qui lui a permis de profiter du contact en fin de course. Tout le monde voyait Corvette Racing invincible cette saison, mais la course décide de son vainqueur.

Corvette Racing au rendez-vous…manqué !

Corvette Racing repart de Sebring la tête baissée avec les deux dernières places de la catégorie. Il n’y aura donc pas de 13e victoire en Floride cette année. Le constructeur américain a vite perdu la C8.R #4 de Tommy Milner, Nick Tandy et Alexander Sims pour la victoire. Un problème électrique récurrent a vite fait chuter le trio de la #4 qui n’a pu faire mieux qu’une 5e place à 4 tours des vainqueurs.

En revanche, la C8.R #3 de Jordan Taylor, Antonio Garcia et Nick Catsburg avait un bon coup à jouer. La #3 a mené 211 des 334 tours de course sans jamais prendre une avance supérieure à 5 secondes. A moins de 10 minutes du damier, Antonio Garcia a été harponné par la BMW #25 au virage 7. L’avant-gauche de la Corvette a souffert, sans compter une crevaison. Le temps de rentrer au stand, la victoire s’est envolée pour Corvette Racing qui fêtait à Sebring son quart de siècle de partenariat avec Mobil 1, d’où une livrée grise sur les deux C8.R.

“Je ne sais pas quoi dire”, s’est exclamé Antonio Garcia. “Je suis vraiment déçu de la situation dans son ensemble. Ce fut une course très difficile pour nous tous. Nous avons réussi à être devant, et avec deux relais à faire, nous allions tous les deux à fond. C’était définitivement entre eux (la #25) et nous. Jusque-là, c’était juste. Le tout était bon. Il poussait fort et je poussais aussi fort que je pouvais. Je pense que nous avons fait un bon spectacle mais je suis déçu de la façon dont les choses se sont terminées. Je suis sûr que nous aurions été très heureux de ramener à la maison un vrai résultat.“

BMW Team RLL rate le coche…

Du côté de BMW, on a alterné le chaud et le froid. Les deux M8 ont toujours couru après la Corvette #3 pour finalement sortir du bois en fin de course. Pour sa manoeuvre sur la Corvette de Garcia dans les dernières minutes, Connor De Phillippi a été pénalisé. La #25 de Spengler/De Phillippi/Eng a tout de même pris la 2e place à 1 tour, devant la voiture soeur de Edwards/Krohn/Farfus qui a connu un début d’incendie dans les stands.

“Je pense que nous pouvons être vraiment fiers de notre performance aujourd’hui”, a déclaré Connor De Phillippi. “Nous savions que nous devions maximiser littéralement le tout dans cette voiture et c’est exactement ce que nous avons fait. Nous nous sommes mis en position de nous battre à la fin. J’ai pu goûter la victoire, j’ai essayé de me battre avec le leader. J’ai vu une opportunité et je l’ai saisie, mais cela n’a pas fonctionné.”

Bobby Rahal, patron de BMW Team RLL, retient un final agressif : “Lorsque vous avez la chance de gagner les 12H de Sebring, vous devez y aller. Cela n’a pas tout à fait fonctionné, mais vous ne pouvez blâmer qui que ce soit. Tout le monde était agressif à la fin. C’était dommage mais nous avons fait de notre mieux et aujourd’hui, ça avait l’air plutôt bien pendant un moment.”

Le classement de la course est ici